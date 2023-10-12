سلطات دبي تحبط إدخال 300 ألف قرص مخدر بشحنة تجارية

أحبطت سلطات دبي بالإمارات محاولة تهريب أكثر من 300 ألف قرص من المؤثرات العقلية المخدرة إلى داخل الدولة عبر ميناء جبل علي.



وقال مسئولون في إدارة جمارك دبي، إن الشحنة كانت مخبأة في 136 صندوقا، تم وضعها وسط بضائع، وتم العثور عليها واكتشافها خلال عملية رصد وتفتيش جمركي لشحنة تجارية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء جبل علي.



وأشاروا إلى استهداف الشحنة المشتبه بها من قبل منظومة "سياج" إحدى المبادرات الأمنية في جمارك دبي، والتي تستهدف التصدي لعمليات تهريب المواد الممنوعة الواردة عبر منافذ دبي وكشف الجرائم بناءً على عملية بحث وتتبع ومراقبة ميدانية، ويتم من خلالها استهداف الشحنات والسفن المشتبهة بها من خلال التحري والبحث وتحليل خط سير الحاوية.