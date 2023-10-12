 سوريا: صواريخ إسرائيلية تخرج مطاري دمشق وحلب من الخدمة - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 6:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

سوريا: صواريخ إسرائيلية تخرج مطاري دمشق وحلب من الخدمة

وكالات
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 5:44 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 5:44 م

قالت سوريا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومين صاروخيين متزامنين على مطارين في العاصمة دمشق ومدينة حلب، اليوم الخميس، مما ألحق أضرارا بمدرجيهما وأخرجهما من الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري سوري، إن "رشقات من الصواريخ" أصابت المطارين في نفس الوقت فيما وصفه بأنه محاولة لصرف انتباه العالم عن حرب إسرائيل ضد مقاتلي حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك على مطاري حلب ودمشق، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت مصادر للوكالة إن الهدف من توجيه ضربات للمطارات هو تعطيل خطوط الإمداد الإيرانية إلى سوريا، بحسب قولها.

وجاء الهجومان عشية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سوريا.

وكانت تل أبيب قد تعهدت بالقضاء على حركة حماس، ردا على على عملية طوفان الأقصى التي شنتها ضد إسرائيل، السبت الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك