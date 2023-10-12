بايدن يصف هجمات حماس باليوم الأكثر دموية لليهود منذ المحرق

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هجمات حماس على إسرائيل بأنها "اليوم الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة"، وذلك خلال مائدة مستديرة للقادة اليهود في واشنطن يوم الأربعاء.

وقال بايدن إن الهجمات كانت "حملة من القسوة الخالصة".

وأضاف: "ليس فقط الكراهية، ولكن القسوة الخالصة ضد الشعب اليهودي. وأود أن أزعم أنه اليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة".

وقال بايدن إن حماس لم تجلب "الإرهاب فحسب بل الشر المطلق" للعالم.

وأضاف: "كانت الأيام القليلة الماضية تذكيرا قويا بأن الكراهية لا تختفي أبدا".

وفوجئت إسرائيل بهجوم واسع النطاق شنه مسلحو حماس من قطاع غزة في الجنوب يوم السبت وردت بغارات جوية مكثفة على القطاع. وقتل نحو 1200 شخص من كلا الجانبين.

وتصنف حماس كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.