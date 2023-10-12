غلق مخبزين لمدة شهر وتحرير 13 مخالفة تموينية بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم ، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية المحمودية وأبو حمص.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 13 محضرا في مجال المخابز على النحو التالى ضبط مخبزين قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام و26 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين،

كما تم ضبط 8 مخابز أنتجوا خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبز أنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كانت الحملة برئاسة ياسر المهندس وبرفقة إسلام زين الدين مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.