شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض الفروسية، وذلك ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الطلبة لعام 2023.



واستعرض فريق الفروسية للأكاديمية العسكرية مهارات رياضة الفروسية، بمشاركة فرسان وفارسات نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة.



وشارك في العرض الفرسان الحاصلون على بطولة الجمهورية، والعديد من بطولات قفز الحواجز.



كما شارك طلبة الدورة أولى فروسية المنعقدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، بتكليف من الرئيس السيسي، للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.



وشهد العرض استعراضًا لنخبة من إناث الخيول العربية المصرية الأصيلة، التي أنتجت العديد من الأبطال، ولازالت تؤدي دورها في الحفاظ على الأنساب المصرية العربية الأصيلة.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2023.



ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة.