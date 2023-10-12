روسيا: تقييم مشاعر الوطنية لدى مواطنين عائدين من الخارج

تعتزم السلطات الروسية، إجراء تقييم لمواطنين عائدين من الخارج، بإخضاعهم لاختبار مشاعرهم الوطنية ومعرفة ما إذا كانوا يعارضون الحرب على أوكرانيا المجاورة.

ووفقا لما أوردته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، أحال مجلس الدوما (البرلمان) البروتوكول المتعلق بهذا الشأن لمكتب المدعي العام، اليوم الخميس.

وجاء في خطاب، أن الكثير من المواطنين العائدين "سمحوا لأنفسهم بالإدلاء ببيانات علنية في الخارج تُحط من قدر روسيا، وقيادة البلاد والقوات المسلحة الروسية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة".

وتأتي الخطوة في وقت يعود فيه بعض المواطنين الروس إلى البلاد قادمين من إسرائيل، ومن بينهم الملياردير ميخائيل فريدمان، عقب هجوم حماس الواسع على إسرائيل يوم السبت الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، حذر نواب في موسكو مرارا وتكرارا من أن المعارضين للحرب غير مرحب بهم في روسيا.

وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشسلاف فولودين، إن من يؤيد انتصار أوكرانيا في الحرب، "ضمن ماجادان"، في إشارة إلى معسكرات الاعتقال في أقصى الشرق الروسي، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عهد الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.