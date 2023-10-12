زيادة دعم حالات المرض والوفيات.. ورفع حد التغطية التأمينية

ساعات العمل الطويلة أحد أسباب ارتفاع الوفيات بين شباب الأطباء

تقدمت بشكوى لاستبعاد عضوين من لجنة الإشراف لعدم الحيادية

قبل ساعات من انطلاق التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، صباح اليوم، أجرت «الشروق»، حوارا مع المرشح على مقعد النقيب العام، مرشح قائمة الاستقلال إيهاب الطاهر.

وتحدث المرشح عن برامجه الانتخابي والأمور ذات الأولوية بالنسبة لهما، وأسباب ترشحه فى الانتخابات، وأهم المشكلات التى تهم الأطباء وخطته فى معالجتها.

وإلى نص الحوار:

< قبيل انطلاق الانتخابات كيف استعدت قائمة الاستقلال للانتخابات؟

ــ تحركنا فى جميع المحافظات لدعوة الأطباء للحضور والمشاركة ولشرح برنامجنا، واستمعنا لمقترحات الأطباء، ونتبنى أى مقترح جديد إذا كان قابلا للتطبيق.

< ما هى الملفات التى تأتى على رأس أولوياتكم؟

ــ قانون المسئولية الطبية وتأمين المستشفيات بشكل حقيقى وتحسين الأجور والمعاشات، وهذه أبرز مطالب الأطباء فى كل مكان، وكل ملف من هذه الملفات يحتاج إلى مجلس نقابة يطالب بهذه الحقوق ولا يتنازل عنها، وجموع الأطباء تتحرك معه جنبا إلى جنب، لأن تحرك جموع الأطباء مع مجلس نقاباتهم هو الضمانة الأكيدة لحدوث تقدم فى هذه الملفات.

< قانون المسئولية الطبية متعثر منذ فترة طويلة.. ما هى آلياتكم لإقراره؟

ــ الرهان فى هذا الموضوع على التضامن بين مجلس النقابة وجموع الأطباء، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب، والسلطات التنفيذية فى الحكومة عن طريق المخطابات واللقاءات الدورية، وشرح أهمية هذا الأمر فى وسائل الإعلام وضرورته، والعديد من الوسائل الأخرى التى لا بد أن يشارك فيها الأطباء مع مجلس النقابة.

وقانون المسئولية يعتمد على أن تكون هناك لجنة فنية تحدد إذا ما كان هناك خطأ واجب العقاب أم لا، وإذا كان هناك خطأ فهل هذا يندرج تحت المسئولية المدنية، من خلال دفع تعويض للمريض عن طريق شركة التأمين التى يلتزم الطبيب بالتأمين لديها، أم بند الجريمة الطبية أى الواجب خضوعها لقانون العقوبات، مثل طبيب يعمل بدون ترخيض أو فى تخصص غير تخصصه أو يجرب شيئا جديد على المريض غير موصى به علميا.. هذه الأمور هى التى نعتبرها جرائم.

< ما هى رؤيتكم لمنع الاعتداءات على الأطباء والمنشآت الصحية؟

ــ هذا يحتاج للتواصل مع كل الجهات، فهناك دور على وزارة الصحة من خلال توفير كاميرات مراقبة فى جميع أقسام الطوارئ والممرات الخاصة بالمستشفيات لرصد أى حالات اعتداء حتى لا يتم تحرير محضر كيدى ضد الطبيب، وهناك دور على وزارة الداخلية يتمثل فى قبول البلاغات عن طريق جهة العمل، باعتبارها اعتداء على منشأة طبية والعاملين بها.

كما أن هناك دورا للجهات التشريعية يتمثل فى إقرار قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، وجعلها جريمة ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

< ما هى مقترحاتكم لتحسين ملف أجور الأطباء؟

ــ نحن نعلم ظروف الدولة الاقتصادية الصعبة، ونعلم أن تحسين الأجور بالشكل المطلوب غير متاح فورا، ولكن يجب أن يتم وضع خطة ذات جدول زمنى لإقراره، ولدينا مقترح محدد بأن نستخدم ثلث فائض ميزانية هيئة التأمين الصحى الشامل الذى يقدر بنحو 78 مليار جنيه، لتحسين الأجور مؤقتا لعدة سنوات مقبلة، لحين إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى باقى المحافظات.

وإذا كان لدى الحكومة اعتراض على هذا المقترح لأى سبب من الأسباب فهى لديها خبراء اقتصاد يستطعيون وضع خطة ذات جدول زمنى سريع لإقرار تحسين عاجل وحقيقى لأجور الأطباء.

< مؤخرا ارتفع عدد الوفيات فى صفوف شباب الأطباء.. ما أسباب ذلك؟

ــ للأسف هذا شىء متكرر فى الفترة الأخيرة، ولم تتم أى دراسة عملية دقيقة حتى الآن لكى نضع أيدينا على أسباب الوفيات ونسبتها، وهذا مطلوب عمله من جهات محايدة تتولى دراسة الأمر بشكل علمى، ولكن حتى يتم ذلك لدينا سبب واضح أمام أعيننا وهو ساعات العمل الطويلة المرهقة وهو ما يجب أن يتوقف.. «مينفعش طبيب يشتغل 3 أيام متواصلة»، وهذا يحدث خاصة فى المستشفيات الجامعية، وهو شىء قاتل يصيب الطبيب بالإرهاق البدنى والعصبى، وهو أحد الأسباب التى تؤدى للوفاة.

< ما هى أجندتكم فى ملف التعليم الطبى؟

ــ هناك جزء مطلوب من النقابة وآخر من وزارة الصحة، ودور النقابة يتمثل فى تنوع الدورات العلمية وبثها عن طريق الفيديو كونفرانس لجميع المحافظات، ودور الوزارة يتمثل فى الجزء العملى الذى لابد للطبيب العمل فيه بيده، ويجب أن توفرها الوزارة بجميع مراكز التدريب بكل محافظات الجمهورية وتكون على نفقة جهة العمل، هذا مهم لرفع مستوى الطبيب وجعله مواكبا للتقدم العلمى المستمر وهذا لمصلحة المريض أيضا.

< ماذا عن الملف الاجتماعى؟

ــ نتطلع وطبقا لميزانية النقابة لزيادة الدعم الذى تقدمه النقابة فى حالات المرض وحالات الوفيات، ودعم جميع الأنشطة الاجتماعية لتقدم بشكل يسير ويغطى جميع المحافظات.

< هل لديكم خطة لتطوير مشروع العلاج؟

ــ مشروع العلاج مهم جدا سنعمل فيه على تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من ناحية نظام التحويلات والتحاليل والكشف، ورفع حد التغطية التأمينية لكل طبيب، وحتى نقوم بذلك نحتاج إلى موارد نستطيع الحصول عليها من خلال تحسين تحصيل الدمغة الطبية، ولدينا خطة لذلك ستدر لنا ملايين إضافية لصندوق المعاشات نستطيع من خلالها تحسين مشروع العلاج وزيادة المعاشات أيضا.

< ما هى رسالتك للأطباء قبل بدء العملية الانتخابية؟

ــ أوجه رسالة للأطباء بضرورة الحضور المكثف للانتخابات حتى يختاروا بإرادتهم الحرة من سيمثلهم وسيدافع عن حقوقهم فى الفترة المقبلة.

وأوجه رسالة للجان المشرفة على الانتخابات وجميع الجهات الإدارية الرسمية الطبية وغيرها بضرورة التزام الحياد بين كل المرشحين بالعملية الانتخابية، وعدم توجيه الأطباء بأى صورة من الصور، لأن الأطباء لن يستطيع أحد توجيههم لكن مجرد وجود هذه المحاولات تثير التعكير فى العملية الانتخابية نفسها.

< هل رصدتم تجاوزات مؤخرا؟

ــ نعم.. تقدمت بشكوى رسمية ضد أحد أعضاء اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة على مستوى الجمهورية، وضد رئيس إحدى اللجان المشرفة على انتخابات إحدى المحافظات، لافتقادهما عنصر الحياد بين المرشحين، وطلبت استبعادهما من لجان الإشراف على الانتخابات حرصا على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، فقد قام كل منهما للأسف بكتابة منشور على وسائل التواصل الاجتماعى يدعم فيه قائمة بعينها من المرشحين للانتخابات.