تقرير: إطلاق صواريخ بكثافة من غزة على جنوب إسرائيل

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ذكر تقرير إخباري أنه تم مساء اليوم الأربعاء اطلاق صواريخ بكثافة من قطاع غزة صوب إسرئيل .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن القصف الصاروخي استهدف البلدات الإسرائيلية في الجنوب وتلك القريبة من حدود غزة .

يأتي ذلك عقب قيام كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الأربعاء، بتوسيع دائرة ضرباتها الصاروخية باستهداف حيفا في شمال إسرائيل.

وقالت القسام في بلاغ عسكري لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، إنها أطلقت صاروخا من طراز (أر 160) باتجاه مدينة حيفا التي تبعد عن قطاع غزة نحو 150 كيلو متر.

وأعلنت القسام في بلاغات أخرى قصف بئر السبع وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية فضلا عن إطلاق صاروخ باتجاه مطار (بن جوريون) الإسرائيلي.

وأطلقت القسام آلاف القذائف الصاروخية على جنوب ووسط إسرائيل منذ إطلاقها هجوما غير المسبوق تحت اسم "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي بالتزامن مع عمليات دخول مئات من مقاتليها إلى جنوب إسرائيل.