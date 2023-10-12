سوريا تحول الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب إلى اللاذقية الدولي

أعلنت وزارة النقل السورية، مساء اليوم الخميس، تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة)، لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وقالت في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «على أثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين وخروجهما عن الخدمة، تقرر تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر المطارين (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي. وأوضحت أن الكوادر في المؤسسة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية، باشرت الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين، وإزالة آثار العدوان تمهيداً لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة.

ودعت المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية، والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار. https://www.facebook.com/photo/?fbid=708845887944886...

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون السوري الرسمي، الخميس، أن هجوما إسرائيليا استهدف المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا. وذكرت محطة «شام إف.إم» المحلية أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم، قائلة إن القصف لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت أضراره على الماديات.