مركز الأرض للدراسات الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تحرض المجتمع الدولي على قتل الأبرياء

قال مدير مركز الأرض للدراسات الفلسطينية، جمال زقوت، إن الإدارة الأمريكية تشكل هيئة الأركان السياسية للمجازر المنافية للإنسانية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، أن الطائرات الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس جرائم حرب على الهواء مباشرة ضد الأطفال والنساء بقطاع غزة، لافتا إلى استشهاد 44 فلسطينيا من عائلة واحدة، إضافة إلى 6 جرحى جراء قذيفة واحدة من سلاح طيران الاحتلال اليوم.

وأشار إلى استمرار السياسات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني؛ بشأن تحريض المجتمع الأمريكي والشعوب الغربية على قتل الأبرياء بقطاع غزة، وذلك على الرغم من إعلان صحيفة «واشنطن بوست» بالأمس؛ عن عدم وجود أية دلائل توحي بارتكاب حركة المقاومة حماس عمليات قتل بحق المستوطنين اليهود.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب تستهدف الوقوف على ما يمتلكه جيش الاحتلال من أرصدة ذخائر تكفي لاستمرار ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معقبا: «الرئيس الأمريكي بايدن في كل مرة يخرج علينا بتصريحات يتحدث بعصبية تفوق عصبية قيادات الاحتلال الإسرائيلي المهزومة كالوحش الجريح».

وأكد أن تصريحات أنتوني بلينكن، التي أدلى بها على هامش المؤتمر الصحفي الخميس؛ تعطي المبرر لارتكاب المزيد من الجرائم المستمرة على مدار أكثر من 75 عامًا ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ الدعوة إلى عقد لقاء قمة عربية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن التصريحات الأمريكية؛ تؤكد الانحياز المطلق ليس لسياسية الاحتلال الإسرائيلي وحسب؛ بل أيضا لعدوانية القيادات العسكرية تحت غطاء المجتمع الدولي الذي أصبح لا يأبه بالقانون الدولي وقرارات محكمة الجنايات الدولية.