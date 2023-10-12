الجامعة العربية تدعو إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة

دعت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي اجتماع طارئ في القاهرة يوم الأربعاء، حذر وزراء الخارجية العرب الـ 22 أيضا من عواقب إنسانية وأمنية "كارثية" مع اشتداد الصراع.

وشنت إسرائيل ضربات انتقامية ضد حركة حماس في غزة، بعد أن هاجم مسلحون تقودهم حماس إسرائيل يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص. وقد لقي عدد مماثل تقريبا من الفلسطينيين حتفهم حتى الآن أيضا.

وجاء في البيان الختامي أنه من الضروري إحياء عملية السلام و"بدء مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للفلسطينيين، وإسرائيل لتحقيق سلام عادل وشامل".

كما أدانت الدول الأعضاء قتل ومهاجمة المدنيين من كلا الجانبين، وفقا للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي قال إنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إلى غزة على فورا.