 أستراليا: القبض على 4 أشخاص بعد العثور على 600 كيلوجرام من المخدرات مخبأة في شحنة ورق تواليت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أستراليا: القبض على 4 أشخاص بعد العثور على 600 كيلوجرام من المخدرات مخبأة في شحنة ورق تواليت

الشرطة الأسترالية
الشرطة الأسترالية
سيدني (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 9:22 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 9:22 ص

ألقت الشرطة الاسترالية القبض على أربعة أشخاص، عقب العثور على 662 كيلوجراما من ميثامفيتامين مخبأة داخل شحنة من ورق التواليت.

وقالت شرطة الحدود الأسترالية اليوم الخميس، إن الشحنة وصلت إلى ملبورن من خلال شحنة بحرية قادمة من ماليزيا في الرابع من أكتوبر الجاري.

وعثر رجال الشرطة على 622 كيس شاي أخضر وذهبي، كل منها يزن كيلوجراما، تم تخبئتها داخل شحنة ورق التواليت.

وتقدر قيمة المخدرات المصادرة بنحو 560 مليون دولار أسترالي (359 مليون دولار أمريكي).

وتم إلقاء القبض على مواطنين صينيين اثنين 33 عاما ومواطن ماليزي 34 عاما وشخص من هونج كونج 32 عاما أمس الأربعاء.


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