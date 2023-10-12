 بشار الأسد: السياسات الصهيونية تتسبب في سفك الدماء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بشار الأسد: السياسات الصهيونية تتسبب في سفك الدماء

دمشق (د ب أ)
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:01 م
بحث الرئيسان السوري والإيراني بشار الأسد وإبراهيم رئيسي، هاتفياً مساء أمس الأربعاء، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس.

وأكد الرئيسان "موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهته لما يتعرض له من جرائم، ومقاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة، واستعادة حقوقه المغتصبة".

وشدد الأسد على أن "السياسات الصهيونية هي التي تتسبب في سفك الدماء"، مؤكداً "ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، ووقف الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء".

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