رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: سنقدم احتجاجا عاجلا ضد إسرائيل لمجلس الأمن

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن أسباب المعركة في غزة معروفة، موضحًا أنها تتمثل في غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أوضح ميقاتي، أن «التعدي المتكرر على المقدسات الإسلامية والمسيحية أجج المشاعر»، معلنًا تقديم احتجاج عاجل ضد إسرائيل لمجلس الأمن.

وأكمل: «نحن جميعا معنيون بما يجري هناك ولا يمكن أن نكون إلا إلى جانب الحق والعدالة، ومجلس الوزراء يدين بشدّة الأفعال الجرمية الذي يقترفها العدو الصهيوني في غزة، ونؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله».

واستطرد: «إن لبنان يشدد في هذه المرحلة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد أن قضية فلسطين هي قضية عادلة وقضية كل إنسان يؤمن بالحق».