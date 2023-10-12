نتنياهو: حكومة الطوارئ تبعث بـ«رسالة واضحة» بأن إسرائيل «ستبيد» حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أمام الكنسيت إن إسرائيل "ستقضي" على حركة حماس "البربرية"، بحسب وصفه.

وذلك قبل تصويت بالموافقة على إضافة وزراء لتأليف حكومة طوارئ وطنية برئاسته.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو: "هذا قتال من أجل وطننا"، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إنهاء القتال "بسحق حماس والقضاء عليها والتي هي داعش"، حسب وصفه.

وقال نتنياهو: "إن الشعب اليهودي يواجه تحديات قاتمة، ربما أكثر من أي دولة أخرى، لكننا لن نستسلم أبدا".

واستطرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "ذلك (السبت الماضي) كان الأفظع للشعب اليهودي منذ الهولوكوست".

وأضاف أنه زار إحدى وحدات قوات الاحتياط العسكرية قبل أن يصل إلى الكنيست، ووجد بها عدد أكبر من المطلوب من الملتحقين بنسبة حضور بلغت 130%، بحسب زعمه.

وقبيل تصويت الكنيست على إضافة زعيم "المعسكر الوطني" المعارض، بيني جانتس وأربعة نواب من المعارضة، قال نتنياهو: "وحدتنا الوطنية تبعث برسالة كبيرة خارجيا وداخليا".

وبعد تسعة أشهر من عدم الاستقرار الاجتماعي المرتبط بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للانقسام بشدة من جانب حكومة نتنياهو، قال رئيس الوزراء: "نقف أمام هذا الصراع معا في أخوة داخلية وباهتمام مشترك