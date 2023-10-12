رئيسا الولايات المتحدة والإمارات يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

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بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة، إضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

كما بحثا تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف "والذي ستكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتطرق الاتصال إلى أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال علاقات الصداقة ومسار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.