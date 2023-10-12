حازم إمام: فيتوريا خارج التقييم ولا نخشى أحدا في أفريقيا

عبر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على معسكر منتخب مصر في الوقت الحالي بمدينة العين في الإمارات، والذي يتخلله مباراة أمام منتخب زامبيا التي تقام في الوقت الحالي على ملعب هزاع بن زايد، ومباراة أخري أمام منتخب الجزائر.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية، مدينة العين مكان مميز للغاية بكل تأكيد، ومقر نموذجي لمعسكر منتخب مصر الحالي، الجميع داخل المنتخب سعداء للغاية، بملاعب التدريب والأجواء داخل المعسكر المقام في مدينة العين في الوقت الحالي.

وتابع روي فيتوريا مدرب كبير للغاية، وليس محل تقييم نهائيًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي يرغب في خوض مباريات أمام عدد من المنتخبات خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الاستعداد بشكل جيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وواصل المنتخب المصري لا يخشي أحد في مسابقة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب لو كان في حالته الطبيعية ومكتمل الصفوف سيحقق الانتصار على جميع المنتخبات.