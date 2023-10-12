شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية توفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فورا.



جاء ذلك ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023، مساء اليوم الخميس.



وأكد أهمية العمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير، إضافة إلى عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري.



وأشار إلى أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، مؤكدًا أن المجتمع الدولي عليه اليوم أن يتحمل مسئوليته في هذا الصدد.



واختتم تعلقيه بشأن الأوضاع في قطاع غزة، قائلًا: «من أجل السلام فليعمل العاملون».