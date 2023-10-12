قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نفذ حتى الآن نحو 3 آلاف و600 هجمة في قطاع غزة، باستخدام أكثر من 6 آلاف قذيفة.

وأضاف أن الغارات في الساعات القليلة الماضية شملت استهداف ناشط رفيع المستوى في حركة حماس وعدد من أعضاء الحركة الآخرين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع جيش الاحتلال أنه يهاجم جميع أصول حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك غرف الحرب والمواقع العسكرية ومراكز إنتاج الأسلحة والمواقع المرتبطة بقيادة حركة المقاومة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الجوي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد نحو ألف و417 شهيد وإصابة 6 آلاف و268 آخرون.