استشهاد فلسطينيين اثنين شمال الضفة الغربية برصاص مستوطنين

استشهد فلسطينيان برصاص مستوطنين إسرائيليين، اليوم الخميس، جنوب نابلس ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ السبت إلى 31.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن "مواطنين اثنين استشهدا برصاص المستوطنين قرب بلدة الساوية جنوب نابلس" شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الشهيدين "مسن بعمر 63 عاما ونجله بعمر 25 عاما، وهما من بلدة قصرة إلى الجنوب من نابلس"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شهود عيان إن مستوطنين اعترضوا موكب تشييع أربعة فلسطينيين استشهدوا أمس، في بلدة قصرة وأطلقوا النار تجاه المركبات.

وأشار الشهود، إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والمستوطنين تدخل على إثرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس، استشهد4 فلسطينيين في بلدة قصرة (في نابلس) برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال بحسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ السبت.