وزيرة خارجية ألمانيا تتوجه إلى إسرائيل غدا في «زيارة تضامنية»

الأكثر قراءة
علاقة عاطفية وخداع بالصور.. تحقيقات خطف طفلة وهتك عرضها بمنطقة الوراق
نانسي نور بعد عقد قرانها: أنا وتامر عاشور محظوظين ببعض
أسطورة منتخب ألمانيا: كنت أتمنى اللعب بجوار صلاح
نيمار: إمام عاشور «مجنون زمالك».. والأهلي حاول ضمي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التوجه إلى إسرائيل غدا الجمعة في زيارة لإظهار التضامن معها عقب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الخميس.