وزيرة خارجية ألمانيا تتوجه إلى إسرائيل غدا في «زيارة تضامنية»

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التوجه إلى إسرائيل غدا الجمعة في زيارة لإظهار التضامن معها عقب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الخميس.