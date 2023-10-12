مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يوجد فلسطيني واحد مستعد لترك أرضه رغم المعاناة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن فلسطين تسكن قلب كل عربي ومسلم، معربا عن تقدير دولته لكل صوت متضامن يقف ويناصر الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المحنة التي يتعرض لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أن قوة الاحتلال الغاشمة لا يمكنها وحدها أن تحقق سلاما أو أمنا أو استقرارا للمستعمر وللمحتل، مؤكدا أن ما يحقق السلام والاستقرار هو العدل والاعتراف بحق الشعوب وإنهاء الاحتلال.

وأكد أنه على مر التاريخ ما من احتلال استطاع أن يصمد أمام الشعوب، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح والحق سينتصر، والحق الفلسطيني ثابتا وواضحا ولا لبس فيه، وهو سينتصر طال الزمان أو قصر، منوها بأن الجانب الفلسطيني ضد استهداف المدنيين أيا كان دينهم وجنسيتهم وأعراقهم ولكن الذي يستهدف المدنيون، هو الاحتلال الإسرائيلي، وعلى العالم ألا يغمض عينيه عن هذه الحقيقية.

وذكر أنه أكثر من 250 طفلًا و250 امرأة استشهدوا، جراء القصف والاستهداف الإسرائيلي، هذا إلى جانب قصف المساجد والمنازل والأبراج السكنية، موضحا أنه لا يوجد فلسطيني واحد على استعداد أن يترك أرضه ووطنه، ولا يمكن أن يذهبوا إلى أي مكان في الدنيا رغم المعاناة والألم والقصف والقتل غلا أنهم باقون في أرضهم ووطنهم.