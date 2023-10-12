وزير الخارجية الأمريكي: نقف إلى جانب إسرائيل وسندافع عن شعبها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «ما تتعرض له إسرائيل منذ فجر السبت الماضي، أحد أسوأ اللحظات التي تمر في تاريخ الإنسانية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإسرائيلي، مساء الخميس، أن «الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل في كل يوم»، معقبًا: «تقريبا من غير المحتمل لنا على المستوى الإنساني أن نفهم ما مرت به إسرائيل على أيدي حماس».

وأكمل: «نحن عاقدون العزم على تأييد والدفاع عن شعب إسرائيل والقيم التي تربطنا معا، فما حدث في الأيام الماضية يصعب أن نمحوه من ذاكرتنا وقلوبنا، لكن لدينا العزم في إسرائيل أن ندافع وننتصر في نهاية المطاف».

ولفت إلى وجود مسارين أمام الولايات المتحدة والدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم، موضحًا أن الأول: مسار المفاوضات والتطبيع والإجراءات والفرص المتساوية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وذكر أن «المسار الآخر اتخذته حماس على مدار الأيام الماضية، وهو التهديد والقتل والدمار»، مختتمًا: «الخيار أمامكم نحن هنا معا ونبذل قصارى جهدنا لاتخاذ المسار الصحيح لصالح جميع الشعوب».