 الرئيس السيسي: بيوت جيراننا مشتعلة من جميع الجهات.. وعلى المصريين الصمود والتفاؤل بالله - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: بيوت جيراننا مشتعلة من جميع الجهات.. وعلى المصريين الصمود والتفاؤل بالله

شيماء رزق
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 9:14 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معا، لافتا إلى التحديات الموجودة في المنطقة العربية.

وطالب الرئيس، خلال كلمته، في فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023، المصريين بضرورة مراجعة ومتابعة الأوضاع على الحدود المصرية الغربية والجنوبية والشرقية حاليا، لأنها مشتعلة لحكمة لا أحد يعلمها.

وأضاف: «عايز أقول للمصرين البسطاء لما يكون ليك جار عنده مشكلة صغيرة بتتأثر بيها، تصور لو الجار ده بيته مشتعل، البيوت كلها حولنا مشتعلة»، مشددًا على أن بقاء مصر آمنة مطمئنة رغم كل هذه الأحداث المشتعلة من حولها هي إرادة الله.

وذكر أن مصر تواجه العديد من الصعوبات والتحديات ولكن الأمر المهم هو بقاء المصريين ثابتين وصامدين وآمنين ومتفائلين بالله.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2023.

ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد.

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