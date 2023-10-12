منسق الاتصالات بمجلس الأمن الأمريكي: إسرائيل تحترم قوانين الحرب والنزاع

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الأمريكي جون كيربي، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرصة لتأكيد صلابة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن «واشنطن تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية»، موضحًا أن «نتنياهو» استعرض خلال الاتصال ما تفعله قواته وما تواجهه، وحدث عن الوضع الإنساني داخل إسرائيل.

وأشار إلى حرص الولايات المتحدة، على عدم تعرض المدنيين للخطر، معقبًا: «لا أحد يريد أن يرى أبرياء مدنيين يقتلون نتيجة النزاع، وحماس تضع الفلسطينيين في خطر عن عمد بوضعهم في المدارس».

وذكر أن «إسرائيل والولايات المتحدة تتقاسمان مبادئ مشتركة وتحترمان الحياة البشرية وقوانين الحرب والنزاع»، لافتًا إلى أن «هذا ما يفصل واشنطن وتل أبيب عن حماس»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «نحن ندعم المعبر الآمن للمدنيين من غزة، المدنيون الفلسطينيون لم يطلبوا من حماس ارتكاب تلك المجازر في إسرائيل ولا يجب أن يعانوا بسبب حماس».