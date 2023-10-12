السجن مدى الحياة لرجل متواطئ في قتل شرطيين قرب باريس

بعد سبع سنوات من جريمة قتل شرطيين بدافع إسلامي بالقرب من باريس، قضت محكمة الأربعاء بسجن رجل /31 عاما/ مدى الحياة باعتباره متواطئا في الجريمة.

واستقرت المحكمة في باريس على أن المتهم رافق الجاني ، الذي أطلق عليه ضباط الشرطة النار بعد القتل في حزيران/يونيو 2016، إلى منزل ضابطي الشرطة في بلدة ماجنانفيل مساء وقوع الجريمة.

ويقال أيضا إنه كان مسؤولا بشكل مشترك عن تطرف الجاني.

وفي فرنسا ، تعني عقوبة السجن مدى الحياة صدور حكم لمدة 30 عاما ، وفي حكمها نصت المحكمة على أن الرجل المدان يجب أن يقضي ما لا يقل عن ثلثي تلك المدة في السجن.

وأثارت الجريمة الرعب في فرنسا، التي اهتزت في ذلك الوقت بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية. وقتل الجاني /25 عاما/ ضابطا ثم أخذ زوجته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وعندما اقتحمت شرطة النخبة المنزل وأطلقت النار على الجاني ، عثروا على جثة ضابطة الشرطة. وكان الناجي الوحيد هو الابن.