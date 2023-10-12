حلف الناتو يؤكد تضامنه مع إسرائيل

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أطلع نظراءه في الحلف في بروكسل، عبر الفيديو، على الهجوم المدمر الذي شنته حركة حماس.

وقال البيان إن "الحلفاء أعربوا عن تضامنهم مع إسرائيل، وأوضحوا أن لها الحق في الدفاع عن نفسها بشكل متناسب ضد هذه الأعمال الإرهابية غير المبررة"، على حد وصف البيان.

وأضاف البيان أنهم "دعوا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا وتوفير أقصى حماية ممكنة للمدنيين".

وذكر بيان الناتو إنه "لا يجوز لأي دولة أو منظمة أن تسعى إلى استغلال الوضع أو تصعيده"، في رسالة لدول معادية لإسرائيل مثل إيران.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن "إسرائيل لا تقف بمفردها".

وذكر البيان الصحفي أن عددا من دول حلف شمال الأطلسي قالت إنها ستقدم دعما عمليا لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن ألمانيا ستوفر طائرتين مسيرتين.