القسام تعلن مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا غرب مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا غرب مخيم جباليا.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديًا إسرائيليًا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل.

وأشارت إلى إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة جوا وبرا، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وسط عمليات نسف مربعات سكنية، في ظل حصار متواصل منذ سبعة أيام.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت، في القصف الصاروخي والمدفعي على جباليا ومخيمها، ومناطق الصفطاوي، والتوام، شمال القطاع.

وصباح اليوم، أصدر جيش الاحتلال أوامر نزوح جديدة لسكان جباليا، بيد أن المواطنين يصرون على البقاء، وعدم النزوح إلى الجنوب.

وفي مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال، الليلة الماضية، في جباليا البلد، استشهد خلالها 22 مواطنا، وأصيب أكثر من 90 آخرين، إثر قصف الاحتلال مربعا سكنيا في محيط المسجد العمري.

وتزداد الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا خطورة مع مرور الوقت، مع منع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والمياه للمواطنين؛ وصعوبة دخول طواقم الإسعاف لانتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى.