فاجأ مستوى المقاومة من جانب حزب الله العديد من المراقبين، بالنظر إلى أن إسرائيل اغتالت مؤخرًا قيادة الجماعة المدعومة من إيران بالكامل تقريبًا، بما في ذلك زعيمها حسن نصرالله، وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل بشكل منتظم.

وبينما تعترض أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية معظم القذائف، إلا أن بعضها يتسلل، والأربعاء، قُتل مستوطنان إسرائيليان عندما سقط صاروخ على مدينة كريات شمونة، وهي بلدة تقع على بعد أميال قليلة من الحدود.

وقال العديد من الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون حاليًا في لبنان لشبكة CNN، إن "التضاريس الجبلية المفتوحة حيث يوجد عدوهم فيها تجعل العملية صعبة".

وقال جندي أُرسل إلى غزة من أكتوبر إلى مارس، وفي يوليو وأغسطس، والذي يقاتل الآن في جنوب لبنان، إن الحرب على طول الحدود الشمالية مختلفة تماماً عما شهده في غزة.

وذكر أن «التحدي لا يكمن في أن حزب الله مجهز بشكل أكبر من قبل إيران أو لديه المزيد من التدريب، التحدي هو التحول الذهني من أشهر من القتال في منطقة حضرية مقابل القتال في منطقة مفتوحة».

وأضاف: «حتى المناورات الأساسية - بما في ذلك الطريقة التي يتحرك بها الجنود مختلفة تمامًا».

وبما أنه لا يُسمح لجنود الجيش الإسرائيلي بالتحدث إلى وسائل الإعلام دون إذن رسمي، فإن شبكة CNN لا تنشر اسم الجندي.

وقال مدير مستشفى زيف، سلمان زرقا، لشبكة CNN: «لقد كنا في حالة حرب خلال العام الماضي، ولكن بعد دخول الجيش إلى لبنان، أصبحت خدماتنا وجميع الموظفين جاهزين، لسوء الحظ، للموجة التالية من الضحايا».

وأضاف الزرقا، وهو جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي وقائد سابق لمركز الخدمات الطبية التابع للجيش الإسرائيلي: «عندما يكون لديك قتال على الأرض، عادة ما يكون لديك عدد أكبر من الجرحى، ولسوء الحظ، من الجنود القتلى، آمل ألا يحدث ذلك، (لكن) علينا أن نكون مستعدين».

ورغم أن الخسائر في الجانب الإسرائيلي أقل بكثير ومقتصرة في الغالب على العسكريين، إلا أنها ليست قليلة؛ فقد قُتل ما لا يقل عن 14 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، وقال الزرقا لشبكة CNN إن هناك أيضًا تدفقًا مستمرًا للجنود المصابين الذين يأتون إلى المستشفى منذ بدء العملية البرية، لافتًا إلى أن المستشفى استقبل أكثر من 100 جندي في الأيام القليلة الأولى فقط.

ويعتبر مركز زيف الطبي المستشفى الوحيد في المنطقة والأقرب إلى حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان المحتلة.

وعندما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية برية ضد حزب الله جنوب لبنان الأسبوع الماضي، أصر قادتها على أن أي عمل عبر الحدود سيكون «محدودًا» من حيث النطاق الجغرافي والمدة. لكن الواقع على الأرض يشير إلى أنه ربما تستعد لاحتمال نشوب حرب أكبر بكثير.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن وحدات من أربع فرق تقاتل الآن في جنوب لبنان. ولا يكشف الجيش عن أعداد قواته، ولكن يُعتقد أن كل فرقة تتكون من حوالي 10000 إلى 20000 جندي.

ووسعت إسرائيل أيضًا أوامر الإخلاء لتشمل ما يقرب من ربع الأراضي اللبنانية، مع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

وتثير فكرة الغزو البري الكبير القلق على جانبي الحدود، حيث تظل ذكريات الحرب الأخيرة في الذاكرة. ويُعرف صراع عام 2006 في إسرائيل باسم «حرب لبنان الثانية» رغم أنها كانت المرة الثالثة التي تعلن فيها إسرائيل علناً أنها دخلت الأراضي اللبنانية، بعد غزوها في عامي 1978 و1982.

وانتهت الحرب بطريق مسدود بعد 34 يوماً، وبعد سقوط قتلى يبلغ عددهم نحو 1100 لبناني ونحو 170 إسرائيليا بينهم 120 جنديا.

بالنسبة للبنانيين، فإن الصراع الحالي هو بالفعل أكثر دموية من الحرب الأخيرة. واستشهد أكثر من 1500 شخص في البلاد منذ 16 سبتمبر، عندما كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله، وفقاً لإحصاء CNN لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وانتقدت عدة منظمات دولية إسرائيل بسبب التصعيد. وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنه «بينما أطلق حزب الله المزيد من الصواريخ بشكل عشوائي، مما أجبر الآلاف من الإسرائيليين على مغادرة منازلهم، صعدت إسرائيل غاراتها الجوية العشوائية والواسعة النطاق في جميع أنحاء لبنان»، محذرة من أن العنف المتزايد «يزيد من عدم الاستقرار».