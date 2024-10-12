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برنامج الغذاء العالمي: انقطاع خطوط المساعدات إلى شمال غزة

وكالات
نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 12:23 م

أفاد برنامج الغذاء العالمي، اليوم السبت، بانقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، مؤكدا أن تصاعد العنف في شمال القطاع له "أثر كارثي" على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.

وأوضح البرنامج الأممي اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا بعد إصابته بذخيرة متفجرة، وأن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق بسبب العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بوقوع مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المواصي غربي رفح، فضلا عن وقوع مصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

هذا وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و219 مصابا خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و175 شهيدا و98 ألفا و336 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.


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