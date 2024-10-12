قوات أوكرانية تقصف مستودعا للنفط بالقرب من بلدة روفينكي في منطقة لوهانسك

قصفت القوات الأوكرانية، الليلة الماضية مستودعا للوقود ومواد التشحيم، بالقرب من بلدة روفينكي، في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في منطقة لوهانسك.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك ونشرته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" اليوم السبت.

وذكر التقرير "تم تنفيذ هجوم الليلة الماضية على منشأة لتخزين الوقود ومواد التشحيم، بالقرب من بلدة روفينكي على الأراضي المحتلة مؤقتا بمنطقة لوهانسك".

وأضاف تقرير هيئة الأركان العامة "تلك القاعدة يتم بها تخزين نفط ومنتجات بترول، وتقوم بتزويد الجيش الروسي باحتياجاته، ضمن استخدامات أخرى لها".

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال حريق مستعرا بمستودع للنفط في فيودوسيا، الذي تعرض لهجوم من قبل القوات الأوكرانية منذ أربعة أيام.



