مقتل شرطي و2 آخرين في إطلاق نار في منطقة الأنجوش الروسية

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ذكرت وكالة تاس للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، نقلا عن محققين، أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل مسؤولا أمنيا محليا في منطقة الأنجوش الروسية في شمال القوقاز، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم رجل أمن.

ونقلت وكالة تاس عن فرع محلي للجنة التحقيق الروسية قوله إن سيارة مخصصة لنائب رئيس مركز مكافحة التطرف في الأنجوش تعرضت لإطلاق نار مساء أمس الجمعة.

وقالت السلطات المحلية إنه جرى فتح تحقيق جنائي في الحادث ويجري البحث عن المسؤولين عن الهجوم.

وذكرت وكالة تاس، أن المسلحين فروا من مكان الحادث واتجهوا نحو منطقة أوسيتيا الشمالية المجاورة.

تقع الأنجوش بالقرب من الشيشان في قلب منطقة شمال القوقاز المضطربة في كثير من الأحيان.