النرويج تسحب بعض موظفي سفارتها من بيروت

أعلنت النرويج سحب بعض موظفي سفارتها من العاصمة اللبنانية، بيروت، بسبب تدهور الوضع الأمني، وسط الصراع بين حزب الله وإسرائيل.

وأوضحت وزارة الخارجية في أوسلو، في بيان اليوم السبت، أن الهجمات الإسرائيلية العديدة على لبنان في الأيام الأخيرة، استهدفت بيروت وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل).

وأضافت الوزارة، أنه سيبقى السفير وعدد محدود من الدبلوماسيين النرويجيين الآخرين في البلاد، خلال الوقت الراهن.

وجاء في بيان الوزارة إن "الوضع الأمني في لبنان مازال متوترا للغاية وغير واضح. هناك تفجيرات بالقرب من السفارة النرويجية في بيروت، وبالتالي، فإن بعض الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك، سيغادرون لبنان مؤقتا".

كما طلبت الوزارة من المواطنين النرويجيين مغادرة البلاد، إذا كان ذلك ممكنا.



