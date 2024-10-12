الأردن يرسل طائرة لإجلاء رعاياه من لبنان

بتوجيهات ملكية أردنية، غادرت اليوم السبت، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130، لإجلاء أردنيين من لبنان وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.

وسيتم نقل الرعايا الأردنيين على متن الطائرة والعودة بهم إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين ونقلهم وقت الأزمات والأحداث الطارئة، من خلال تسخير الإمكانات والقدرات، لضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان.

وبحسب وكالة «عمون»، حملت الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وتهدف المساعدات إلى دعم بعض القطاعات في لبنان ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص الحاصل في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.