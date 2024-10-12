إيرلندا تتهم إسرائيل بتصعيد عدوانيتها تجاه القوة الأممية في لبنان

دان وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، الجمعة، الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وأدى إلى إصابة جنديين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

والخميس، قالت اليونيفيل إن النيران الإسرائيلية على مقرها في جنوب لبنان أدت إلى إصابة اثنين من عناصرها.

وأعرب رئيس الوزراء سايمون هاريس، عن قلقه العميق إزاء التقارير، لكن مارتن، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، ذهب أبعد من ذلك ووصفها بأنها تطور استثنائي وصادم جدا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال: "هذا يمثل تصعيدا خطيرا لعدوانية الجيش الإسرائيلي تجاه قوة الأمم المتحدة ومواقعها. ذلك غير مقبول بتاتا".

ويبلغ عديد الكتيبة الإيرلندية 347 جنديا من أصل 10 آلاف جندي يخدمون في قوة اليونيفيل المكلفة الحفاظ على السلام في جنوب لبنان.

وخلال تحدثه إلى صحفيين في جنوب غرب إيرلندا، دعا مارتن المجتمع الدولي إلى "التوضيح لإسرائيل أن هذا السلوك غير مقبول".

وأضاف: "يحتاج المجتمع الدولي الآن إلى التعامل بشكل جماعي مع إسرائيل والضغط عليها للكف عن هذا العمل، ووقفه، وضمان عدم تعريض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر".

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإيرلندي شون كلانسي الجمعة، إنه لم يقتنع بالبيان الإسرائيلي الذي يشير إلى أن القوات الإسرائيلية ردت على تهديد على مقربة من موقع لليونيفيل.

وقال كلانسي ردا على سؤال للتلفزيون الرسمي الإيرلندي: "في هذه الظروف، لم (أقتنع).. لا بد من أن الأمر بغاية التعمد، إنها نيران مباشرة. لذلك من منظور عسكري، هذا ليس عملا عرضيا. إنه عمل مباشر".

وتابع: "إنه برأيي انتهاك صارخ، فالأفعال متهورة ويجب أن تخضع لمساءلة في ما يتصل بما يحدث تحت أي ظرف من الظروف.. لا يمكن التسامح مع هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".