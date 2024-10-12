نائب رئيس حركة فتح يشيد بالدعم المصري الدائم لقضية فلسطين في المحافل الدولية

أكد نائب رئيس حركة "فتح" الفلسطينية، محمود العالول، أن حركة فتح والشعب الفلسطيني يعتبرون مصر شريكًا استراتيجيا لا غنى عنه، مشيدا بدعم مصر المستمر لقضية فلسطين في كل المحافل الدولية.

جاء هذا التصريح عقب لقاء العالول مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت.

وأشار العالول إلى أن التعاون والتنسيق المستمر مع مصر سيعزز من قدرة الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال وتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أعرب وفد حركة "فتح" عن تقديرهم للدور القيادي المصري في دعم القضية الفلسطينية، معتبرين هذا الدعم ركيزة أساسية في نضال الفلسطينيين لتحقيق حقوقهم المشروعة.

* موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية

من جانبه، شدد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي محاولات لتقسيمها.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تعزيز جهودها مع الأطراف الدولية الفاعلة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتغلب على العراقيل التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وحركة منظمات الإغاثة الإنسانية.

كما أشار الوزير إلى جهود مصر المتواصلة لحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

* جهود مصر في وقف الحرب وتحقيق السلام

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي الاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المختلفة لوقف الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أهمية الدور المصري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.