 كوريا الشمالية تتهم سول بإسقاط منشورات دعائية على بيونج يانج مناهضة للنظام - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تتهم سول بإسقاط منشورات دعائية على بيونج يانج مناهضة للنظام

د ب أ
نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 10:57 ص

اتهمت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية بإطلاق طائرات بدون طيار فوق بيونجيانج لإسقاط منشورات دعائية مناهضة للنظام.

وفي بيان، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن سول أطلقت طائرات بدون طيار، فوق بيونج يانج خلال الليل في الثالث والتاسع والعاشر من أكتوبر بهدف ممارسة نشاط دعائي. وأصدرت كوريا الشمالية أيضا صورا للطائرات بدون طيار والمنشورات المزعومة.

ووصفت كوريا الشمالية الطلعات التي تقوم بها الطائرات بدون طيار بأنها "استفزاز خطير"، وقالت إنه يتعين على سول أن تتحمل ثمن "هجوم عسكري خطير".

وقالت بيونج يانج أيضا إن جيشها بدأ الاستعدادات للرد على أي تطور في الوضع وإنه مستعد لمواجهة جميع وسائل الهجوم. وحذر أيضا من رد فعل فوري دون تحذير، إذا كررت سول التسلل.

وفي أعقاب الإعلان، أطلقت كوريا الشمالية بالونات قمامة على جارتها الجنوبية للمرة الـ28 هذا العام.

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