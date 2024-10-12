الخطوط الجوية اللبنانية تعدل مواعيد بعض الرحلات من وإلى بيروت

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل مواعيد بعض رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 14 الى 20 أكتوبر 2024.

وبحسب ما نشرته فضائية «LBC اللبنانية»، أوضحت الشركة أن التعديل لـ«أسباب تقنية» تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج، مشيرة إلى أن «بقية الرحلات تبقى على حالها».

وأعلنت أغلب شركات الطيران الأجنبية خلال الأسابيع الماضية، تعليق رحلاتها إلى لبنان، إثر الغارات العنيفة التي نفذتها إسرائيل، والتي طال العديد منها طريق المطار والمناطق المحيطة به، حيث تزعم إسرائيل وجود مقار ومخازن لحزب الله.

فيما بقيت شركة طيران الشرق الأوسط تسير رحلاتها، بغية نقل مئات المسافرين اللبنانيين الفارين من الحرب.

بينما أكد وزير النقل اللبناني علي حمية أن «الحكومة تسعى جاهدة إلى أن تبقي المرافق العامة براً وبحراً وجواً سالكة، وأولها مطار رفيق الحريري الدولي».

وعمّا إذا كانت الحكومة واثقة من عدم استهداف المطار، قال حمية: «رأينا في الاتصالات الدولية الجارية نوعا من التطمين».

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «فرق كبير بين التطمينات والضمانات»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».