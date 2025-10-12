محافظ مطروح: تنظيم حملة النظافة العامة بمنطقة الروضة والشارع الجديد

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، حملة النظافة العامة بمنطقة الروضة والشارع الجديد، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، ونواب رئيس مدينة مرسى مطروح.

وشدد محافظ مطروح، على استمرار تكثيف جهود النظافة بجميع أنحاء المدينة، حفاظاً على البيئة والشكل الحضاري اللائق بالمحافظة.

وتابع، أنه يتم تنظيم حملات نظافة حالياً تحت إشراف الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بقطاعات ومناطق داخل المدينة، وفق المعدات والأفراد، والانتهاء من منطقة بعد الأخرى تباعاً.

كما وجه محافظ مطروح، بالاستغلال الأمثل لمحلات سوق مطروح الغربي بجوار موقف براني، لتعظيم العائد الاقتصادي منها حسب الأنشطة الاقتصادية المتاحة من خلالها، مع مراجعة كابلات الكهرباء وتغطيتها من خلال شركة الكهرباء.