الأحد 12 أكتوبر 2025 11:26 ص القاهرة
وزير الخارجية: نتابع عن كثب وبقلق بالغ التطورات في منطقة حوض النيل الشرقي

محمد علاء
نشر في: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 11:18 ص

- النهر مورد مشترك لجميع دوله ويجب إدارته وفقاً للقانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار

قال وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إن مصر تتابع عن كثب وبقلق بالغ التطورات في منطقة حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن ثوابت موقفنا معروفة لدى الجميع، خاصة الرفض الكامل لأية سياسات أو إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا.

وأضاف عبد العاطي، خلال افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن مصر لن تسمح بالإضرار بالشعب المصري وأمنه المائي ومصالحه الحيوية.

وشدد على أن النهر مورد مشترك لجميع دوله، ويجب إدارته وفقاً للقانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار بمصالح أي من دوله المشاطئة، مع مراعاة الاحتياجات الحيوية والضرورية للأشخاص المعتمدين على هذا النهر لدولتي المصب، مصر والسودان.

