يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخرة.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاة الرياح: شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الادارية 29 19

6 اكتوبر 29 19

بنها 28 20

دمنهور 28 20

وادى النطرون 27 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 28 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 27 19

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الاسماعيلية 30 19

السويس 29 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 29 21

طابا 26 20

شرم الشيخ 31 23

الاسكندرية 27 20

العلمين 27 20

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 27 15

رأس غارب 32 24

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 18

أسيوط 29 17

سوهاج 30 19

قنا 33 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 22

الوادى الجديد 31 21

أبوسمبل 33 22