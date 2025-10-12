عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية

قال الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي، إن السودانيين يتساءلون يوميًا عن موعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن نهايتها لن تتحقق إلا عندما تُثبَّت أركان الدولة وتستعيد مؤسساتها قوتها ودورها في حفظ الأمن وبسط النظام، مشيرًا إلى أن معاناة المواطنين لن تنتهي إلا بعودة الدولة إلى مسارها الطبيعي.

وأضاف الفريق جابر، في حوار خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف الحرب يتطلب إرادة وطنية خالصة وتعاونًا صادقًا بين جميع الأطراف، لافتًا إلى أن السودان بحاجة إلى توافق شامل يعيد بناء الثقة ويضمن وحدة البلاد، ويضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات السياسية والعسكرية.

وأكد عضو مجلس السيادة أن القوات المسلحة السودانية، المسنودة بالشعب، تقوم بواجبها الدستوري والقانوني في حماية السيادة الوطنية، مشددًا على أن الجيش سيواصل أداء مهامه حتى تعود الدولة قوية وقادرة على فرض الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.