الإمارات تمنح إقامة دائمة لـ2500 عالم وباحث

منحت الإمارات تأشيرة إقامة دائمة لـ2500 من العلماء والمتخصصين في الأبحاث والعلوم من مختلف دول العالم.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء: احتفلنا بالدفعة الأولى من العلماء والباحثين والأطباء الذين تم منحهم الإقامة الذهبية الدائمة بالدولة وعددهم 2500، عالم وباحث ومبتكر ومستثمر، نرحب فيهم معنا وبيننا، ونقول للجميع الإمارات بلد العلم والعلماء وأصحاب المواهب ورواد التغيير".

وأضاف "نرحب بجميع علماء العالم في بلدهم الثاني الإمارات، أرض الفرص، ولدينا الكثير لنحققه لمستقبل أجيالنا".

وتابع: "نريد للعلماء والباحثين وكل متخصص في مجاله العلمي فرصة صناعة المستقبل، وتطوير حلول لاحتياجات التنمية مستقبلًا".

وأوضح: "العلماء والمفكرون شركاؤنا في تعزيز المعرفة وبناء الأجيال، نراهن عليهم في صنع قاعدة علمية ومعرفية وتعزيز قدراتنا البحثية الوطنية، تقديرهم هو تقدير لمستقبل دولتنا".

وقالت هيئة الهوية بالإمارات أنها منحت الإقامات "لأصحاب الكفاءات الاستثنائية من الفئات المستهدفة في دولة الإمارات للتمتع بمزايا غير مسبوقة من الإقامة الذهبية، والتي تستهدف فئة المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والباحثيين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات".