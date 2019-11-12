نقابة عمال مناجم البلاتين في جنوب أفريقيا تتوصل إلى اتفاق مع الشركات بشأن الأجور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت نقابة عمال مناجم البلاتين في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأجور مع كبرى شركات إنتاج البلاتين في البلاد لتنهي النزاع الذي هدد باضطراب العمل في القطاع.

وذكرت نقابة "اتحاد عمال المناجم والتشييد" في جنوب أفريقيا أنها تعتزم إقامة حفل لتوقيع الاتفاق غدا الأربعاء بعد أربعة أشهر من المفاوضات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيمي جاما رئيس فريق التفاوض في النقابة القول إنه تم التوصل إلى الاتفاق مع شركات إمبالا بلاتنيوم هولدنجز (إمبالاتس) وأنجلو أمريكان بلاتنيوم وسيباني جولد، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور يمكن أن يمهد الطريق أمام سيباني وإمبلاتس لاستئناف توزيع الأرباح على المساهمين.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق يمثل عنصر مهما بالنسبة لصناعة التعدين في جنوب أفريقيا وسيساعد في تعزيز محاولات الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا لجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المتعثر.

وارتفع سعر سهم إمبلاتس بنسبة 3% في حين ارتفع سهم سيباني بنسبة 9ر1% وتراجع سعر البلاتين بنسبة 8ر0% مع تراجع احتمالات اضطراب الإنتاج.

وقالت إمبلاتس إنها تعمل على توقيع الاتفاق غدا الأربعاء بعد أن أشارت نقابة العمال إلى اعتزامها قبول العرض المعدل المقدم من الشركة.

وقال جوهان ثيرون المتحدث باسم إمبلاتس إنه التوصل إلى اتفاق بشأن كل النقاط المهمة، مضيفا "نعمل الآن على الاتفاق على الصياغة ونحن مستعدون للتوقيع غدا".