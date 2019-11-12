وزير الخارجيّة العراقي يبحث هاتفيا مع نظيره السعوديّ تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعوديّ فيصل بن فرحان، بحثا خلاله سُبُل تدعيم العلاقات بين بغداد والرياض بما يُساهِم في تلبية تطلّعات البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية -بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- أن الحكيم استعرض -خلال الاتصال الهاتفي- تطوُّرات الأوضاع في العراق، والحزَم الإصلاحيّة التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المُتظاهِرين.

كما بحث الوزيران عدداً من قضايا المنطقة التي تحظى باهتمام الجانبين، وضرورة الدفع باتجاه إيجاد حُلُول سياسيّة للأزمات التي تُعاني منها المنطقة.