 وزير الخارجيّة العراقي يبحث هاتفيا مع نظيره السعوديّ تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجيّة العراقي يبحث هاتفيا مع نظيره السعوديّ تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 10:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 10:39 ص

تلقى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من نظيره السعوديّ فيصل بن فرحان، بحثا خلاله سُبُل تدعيم العلاقات بين بغداد والرياض بما يُساهِم في تلبية تطلّعات البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية -بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- أن الحكيم استعرض -خلال الاتصال الهاتفي- تطوُّرات الأوضاع في العراق، والحزَم الإصلاحيّة التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المُتظاهِرين.

كما بحث الوزيران عدداً من قضايا المنطقة التي تحظى باهتمام الجانبين، وضرورة الدفع باتجاه إيجاد حُلُول سياسيّة للأزمات التي تُعاني منها المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك