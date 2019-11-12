فيدرر يهزم بيرتيني ويبقي على آماله في التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة الختامية

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حافظ السويسري روجيه فيدرر على آماله في التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بتغلبه على الإيطالي ماتيو بيرتيني 7 / 6 (7 / 2) و6 / 3 اليوم الثلاثاء.

وكان فيدرر /38 عاما/ خسر مباراته الافتتاحية في البطولة أمام النمساوي دومينيك ثيم أمس الأول الأحد.

وقال فيدرر :"من النادر أن تخسر ثم تعود وتلعب مرة أخرى، ولكنني فعلت هذا العام الماضي، سعيد للغاية بالطريقة التي لعبت بها اليوم".

وأضاف :"أتمنى الحفاظ على مستواي، وأن ألعب بشكل أفضل في المباراة المقبلة".

واستطاع فيدرر أن يفوز بالمباراة في 77 دقيقة.

وحافظ فيدرر على رقمه الرائع محققا انتصاره السابع عشر على التوالي في الجولة الثانية من دوري المجموعتين في البطولة الختامية، كما عزز رقمه القياسي محققا انتصاره الـ58.

وأضاف فيدرر :" دائما ما أكون سعيدا بالطريقة التي ألعب بها في البطولة الختامية للموسم. أتمنى مواصلة التحسن أو البقاء في نفس المستوى الجيد على الأقل".

وينافس فيدرر في مجموعة بيورن بورج، والتي تضم أيضا نوفاك ديوكوفيتش، الفائز ببطولة ويمبدلون، والذي يواجه النمساوي دومينيك ثيم في وقت لاحق من اليوم.

وترجع آخر مرة فشل فيها فيدرر في التأهل للدور قبل النهائي في نسخة البطولة الختامية في 2008.