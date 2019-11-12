 الأردن يشارك بمؤتمر نيروبي للسكان والتنمية لإنهاء وفيات الأمهات وحماية النساء من العنف - بوابة الشروق
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الأردن يشارك بمؤتمر نيروبي للسكان والتنمية لإنهاء وفيات الأمهات وحماية النساء من العنف

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 3:18 م

يشارك الأردن بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـ25، الذي انطلق اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة الكينية نيروبي؛ بهدف تنفيذ الالتزامات الرامية لإنهاء وفيات الأمهات وتعزيز استخدام وسائل تنظيم الأسرة وحماية النساء والفتيات من العنف بحلول عام 2030.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن قمة نيروبي ستركز على قضايا الصحة الإنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة، والتمويل اللازم لتحقيق جميع أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والتنوع السكاني وقدرته على دفع النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتدابير لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، والحق في الرعاية الصحية الإنجابية.

كما ستسلط القمة الضوء على ضرورة المساواة بين الجنسين وقيادة الشباب والشراكات من أجل التغيير والتي جاءت بعد مرور 25 عاما على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة.


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