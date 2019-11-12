خالد الجندي عن الكلاب الضالة: «نص الشارع بطل يصلي الفجر بسبب الهبش اللي بنتهبشه»

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على إطعام بعض الأشخاص للكلاب الضالة الشوارع، قائلًا: «النفس التي خلقها الله لابد أن تكرم، وأن تحترم، وأن يعطف عليها، كائنات خلقها الله من أبدع ما يكون ومن أجمل ما يكون ومن ألطف ما يكون».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الاثنين، أنه «عمل عظيم وأن المتشكك في إطعام الحيوان قد يتسبب في إدخاله الجنة غير قارئ للدين»، منوهًا بوجود جانب سلبي للظاهرة التي تحتاج إلى «إعادة تقييم»، على حد وصفه.

وأوضح أن إطعام هذه الكلاب يؤدي إلى تكاثرها بشكل أكبر، متسببًا في الإضرار بسكان المنطقة المحيطة، معقبًا: «لا أعاقب الحيوانات ولا أريد في الوقت ذاته معاقبة السكان، هناك مخلوقات ضعيفة ساكنة في البيوت ونحتاج عمل تناسق في المصلحة، نراعي الكتلة السكانية بعمل معسكرات لهذه الكلاب في مكان غير مأهول بالسكان».

وأشار إلى تعرضه للعقر من الكلاب الضالة وخسارة كمية لا بأس بها من البناطيل -حسب وصفه- متابعًا: «الواقع عندنا تماسيح في الشارع، نص الشارع بطل يصلي الفجر، كل مرة ألقى نص عدد المسجد يقل بسبب الهبش اللي بنتهبشه».