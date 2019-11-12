شركة هايت كابيتال ماركيتس للبحوث الاقتصادية: تصريحات ترامب بشأن الصين سوف تسعد الأسواق

ذكرت شركة هايت كابيتال ماركيتس للبحوث الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن الأسواق "ستسعد" بأي تصريحات يدلي بها الرئيس دونالد ترامب بشأن الصين في كلمة سيلقيها في وقت لاحق اليوم في النادي الاقتصادي بنيويورك.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن المحلل المالي بالشركة كلايتون الين في رسالة إلى العملاء قوله "في حين أنه لا أحد يعرف بشكل دقيق كيف سيتحدث ترامب في الكلمة- وهل سيلتزم بتصريحات معدة مسبقا أم سيدلي بتصريحات ارتجالية وليدة اللحظة- إلا أن كلماته في الماضي حول التجارة تدفعنا لتوقع كلمات كثيرة بدون إعداد مسبق".

وتابع أن ترامب ربما لن يقدم "تفاصيل مهمة بشأن موعد توقيع الاتفاق مع الصين أو ما الذي يشمله الاتفاق بشكل دقيق".

وأضاف كلايتون أنه من غير المرجح أن يتناول الرئيس الرسوم الجمركية على السيارات "على الرغم من أن كل الدلائل الحالية تشير إلى إرجاء جديد".