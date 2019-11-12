بوتسوانا: تراجع استيراد الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية‎

قال وزير الموارد المعدنية والتكنولوجيا الخضراء وأمن الطاقة في بوتسوانا إريك مولالي إن توليد الطاقة محليًا ينمو بشكل مطرد بمرور الوقت، والأهم من ذلك أن نهج استيراد الكهرباء شهد اتجاهًا تنازليًا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في بوتسوانا أن الكهرباء المولدة محليًا تواصل تحسنها من خلال التطورات التشغيلية التي تشهدها محطة كهرباء "موروبولي بي" التي تعمل بالفحم وشيدتها الصين.

وقالت الهيئة -في بيان صدر اليوم /الثلاثاء/ بشأن توليد وتوزيع الكهرباء في البلاد- إن الكهرباء المولدة محليًا ساهمت في توفير 80.4% من نسبة الكهرباء الموزعة في البلاد خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بمساهمة بلغت 71.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقًا للهيئة، فإن استقرار محطة الطاقة -التي شيدتها الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكهربائية- ساهم بشكل إيجابي في توليد الطاقة وخفض وارداتها في البلاد.